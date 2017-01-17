高麗菜價崩 國民黨青工煮成菜粥送長者

長輩們吃到熱騰騰現做高麗菜粥，讚不絕口。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣青工會發起「搶救高麗菜 關懷弱勢」系列活動。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣青工會發起「搶救高麗菜 關懷弱勢」系列活動，日前13日特別向產地採購200斤高麗菜，分別送往朴子華山基金會、嘉義縣廚師公會愛心會，在廚師工會愛心社響應下，今17日上午由大廚們負責把高麗菜煮成好吃又營養的菜粥，送到太保市社區關懷站的老人食堂，與高齡長輩們一起享用美味的高麗菜粥品，吃到熱騰騰的新鮮粥品，阿公阿嬤讚不絕口，直說好手藝、很好吃。

聯合發起人許建城、邱致諭兩位青工會長共同表示，今年是暖冬，高麗菜生長快速、量多價跌，農民苦不堪言，為幫助農民過年，才會發起團購搶救高麗菜運動，同時也用高麗菜來關懷弱勢，期盼更多人響應「搶救高麗菜與為長輩加菜」活動，大家一起逗陣做公益。

(中時)