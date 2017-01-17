陳抗捏爆雞蛋辱官員 研究生不認罪

政大社會所研究生高OO，去年7月為兼任助理納保爭議到教育部陳情，結果在高教司專門委員王淑娟頭上「爆蛋」，將蛋汁淋在王的頭上，被依妨害公務罪章的「侮辱公務員罪」起訴。台北地方法院今(17)日開庭，高雖承認將蛋汁淋在公務員頭上的客觀事實，但強調沒有侮辱公務員犯意，當庭表示不認罪。

本案起因高教工會等勞團及學生團體，認為「學習型」助理衍生出「假學習，真勞動」問題，無法保障學生權益，要求教育部廢除「專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則」，回歸勞雇關係認定，雙方爭議多時。

去年7月4日，高OO參加陳抗活動，在高教司專門委員王淑娟出面接受陳情時，在王淑娟的頭上捏碎一顆雞蛋，黏稠的蛋汁瞬時沾黏在王女的頭髮、衣服及手上。事發後高OO被移送法辦，檢察官偵結依侮辱公務員罪起訴。

北院今(17)日開庭審理，法官問高OO是否認罪，高說當初的想法是要用雞蛋砸教育部，抗議違法政策竟然就地合法化，但在王淑娟頭上捏爆一顆雞蛋，是她個人決定。高說，在專委頭上捏爆雞蛋確實不禮貌，但她是針對教育部的政策進行抗議，並沒有侮辱公務員的犯意，「我不認罪」。

(中時)