高雄二手玩具募集 今年特為身障孩子募集

高雄市兒福中心及17處育兒資源中心17日起募集二手愛心玩具及繪本 ，有媽媽抱著孩子一起來捐二手玩具。（呂素麗攝）

高雄市兒福中心及17處育兒資源中心17日起開始募集二手愛心玩具及繪本，至24日止。（呂素麗攝）

高雄市社會局兒福中心及17處育兒資源中心17日至24日募集二手玩具及兒童繪本，今年特別為身心障礙孩子募集可使用的二手物品，希望民眾利用農曆過年前大掃除，將家裡8成新適合學齡前兒童使用的二手玩具及兒童繪本，清出來捐贈。

兒童二手玩具及繪本募集今年邁入第3年，社會局副局長葉玉如說，二手玩具及繪本經整理後，提供給育兒家庭借用，或送給有需求的弱勢偏鄉家庭及身障孩童，讓愛延續。

兒福中心統計「愛心玩具出借排行榜」，前5名分別為組合類玩具，如火車道路組、音樂類玩具，如水果鋼琴、音樂繪本如交通聲音繪本、操作益智類玩具如棒球組合、積木類玩具如創意顏色方塊拼圖。

今年特地為身障兒童募集他們可以使用的二手玩具及繪本，兒福中心主任黃慧琦說，市面上適合身障孩子使用的玩具及繪本不多，如字體較大的繪本，有聲書或操作型的玩具，都可以提供身障孩子使用，歡迎捐贈。

今天有多位媽媽抱著孩子捐出家裡的二手玩具及繪本，捐出樂高積木的蔡媽媽說，家裡有重複性玩具，捐出與他人分愛。

兒福中心希望捐贈的物品包裝及內容物完整，且無缺損髒汙，適合學齡前兒童使用，兒童繪本則需近5年內出版，教玩具需8成新，更希望有適合身障幼童使用的圖書及教玩具；但絨毛、武器類、電動玩具及超商贈品玩具，請勿捐贈。

(中時)