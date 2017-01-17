揮別地震 台南各家百貨公司春節祭好康
揮別去年春節地震陰霾，台南多家百貨公司看好今年春節檔期，推出應景好康，陪伴民眾歡喜迎新年；南紡購物中心獨創全台唯一福袋扭蛋機，最大獎是OAKLEY全碳纖自行車與Fuji3D按摩椅，市值15萬8000元；台南大遠百則推出超值福袋，最大獎是5萬元遠百商品券。
去年小年夜凌晨，台南經歷前所未見的地震浩劫，連帶也衝擊市民過年心情，加上停水，原本是各家百貨寄望的年度大檔期，因地震而陷入低迷，因此，今年各家百貨對於過年格外期待，「相信大家都能過一個好年！」
南紡購物中心推出全台唯一高達3公尺的福袋扭蛋機，有別於一般排隊買福袋，提供民眾福袋抽獎全新體驗，而且為了體恤民眾，不必在除夕夜排隊搶福袋，23日上午11時起，民眾持FunCard與現金1000元到5樓顧客服務中心預購，即可取得福袋轉轉樂憑證一張。
年初一上午11時10分至12時30分到購物中心抽獎，福袋限量388袋，袋內含千元禮券、袋袋有獎，有機會獲得多樣超值禮。
台南大遠百延續往年福袋好康，今年加碼推出超值福袋，大初一在一樓前鋒路門口發售金雞報喜福袋，每袋售價1000元、限量800份，而且，每袋內含基本遠百商品券1100元，還加碼香格里拉遠東大飯店10樓遠東Cafe平日自助餐券200元及抽獎券1張，花1000元現賺好幾百元。
初一當天上午9時30起發號碼牌與結帳、領福袋，初一下午1時在一樓百老匯劇場抽獎，頭獎遠百商品券五萬元一名與iPhone7手機、ipad mini4等好獎。
此外，大年初一參加排隊福袋民眾，還可與財神爺互動，並有機會獲得北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮提供的雞年歲錢、通寶，年初二至初五，也有一系列雞年挑戰賽，憑活動當日發票即可參加活動。
(中時)
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