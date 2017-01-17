年金國是會議改地點 吳斯懷：想用弱勢擋抗議？

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退役陸軍副總司令吳斯懷（中）質疑，年金改革國是會議改在總統府舉辦，難道是想用弱勢團體阻擋抗議民眾？（本報資料照片）

年金改革國是會議地點一改再改，總統府下午宣布，改在22日全天於總統府舉行；退役陸軍副總司令吳斯懷在臉書質疑，難道是想用弱勢團體阻擋抗議民眾？

年金改革國是會議原訂21及22日在台北國際會議中心舉辦，今日總統府又宣布，改在22日全天於總統府舉行。

退役陸軍副總司令吳斯懷今日在臉書以〈蔡總統：閃躲過不了關〉為題，批評年金改革國是會議地點現在敲定在總統府召開，但府前廣場已經有創世基金會租用辦尾牙，預計有數萬民弱勢民眾參加，質疑政府難道是想用弱勢團體阻擋抗議民眾？

吳斯懷表示，有沒有想過為何軍公教警消勞要不斷上街抗爭，在寒風中絕食，「政府需要這樣對付人民？一定要走到官逼民反這一步嗎？」

吳斯懷也批判立委段宜康，不願吞曲棍球，還在臉書發文威嚇抗爭的這些人，說「包圍愈多次，會不會砍得更兇呀？」

吳斯懷說，一再閃躲解決不了問題，有什麼奧步，儘管使出來，「惡劣花招越多民眾反感越高，躲過國是會議就以為過關了嗎？」

(中時電子報)