搶阿妹烏托邦門票有望 高雄飯店推套票

漢來推出阿妹套票，盼提高住房率。（翻攝官網）

漢來推出阿妹套票，盼提高住房率。（業者提供）

圖為漢來精緻客房。（業者提供）

張惠妹出道20周年，今年將啟動「烏托邦2.0慶典」巡迴演唱會門票，8月12日起在高雄巨蛋一連開唱6場，日前開賣6.6萬張門票8分鐘完售，如今高雄有飯店業者將推出限量「阿妹套票」，只要住房就能以門票原價購買，其他業者有在觀望，也有人醞釀跟進。

觀光局今晚證實此事，日前協助媒合售票系統與飯店業者，盼雙方合作推出住房+門票的套票，能為高雄帶來可觀的觀光人潮，創造多方利多，過去其實五月天開唱也有多家飯店業者推出套票，消息一出幾乎是秒殺。

目前有推出阿妹套票的飯店有漢來大飯店，據悉業者有上百張限量門票，票價在3200元，位置是在「特區」，可以任選6場當中的一場，即起開放專線訂房。

漢來指出，該專案必須預定除夕至大年初五，過年這六天中的兩房，或可選擇港景精緻客房。

(中時)