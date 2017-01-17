林義傑代言「登高府城‧為愛出發」公益賽
挑戰千級階梯、40層樓的「登高府城‧為愛出發」公益賽邁入第3年，前2屆都吸引上千名選手參與，累計捐款達76萬745元捐助台南家扶中心，今年更邀請到國際知名超馬悍將林義傑代言，「透過運動傳愛，非常有意義！」
由遠東集團與香格里拉台南遠東飯店主辦的「登高府城‧為愛出發」公益賽，將於4月23日熱鬧登場，比賽規則是垂直挑戰爬40層樓的階梯，2年來吸引日、法、美等11國好手角逐桂冠，今年參賽盛況也被看好超越往年，即日起至3月15日開放線上報名。
香格里拉台南遠東飯店表示，今年特別邀請到國際知名極地探險家林義傑代言力挺，林義傑走遍世界各個角落，向來關心公益及環境議題，他表示，「很開心有機會站台力挺，希望能藉此喚起社會各界對於弱勢家庭與兒童的關懷。」他也鼓勵民眾報名參賽，以堅持及意志挑戰自我極限，享受過程的精彩。」
第3屆「登高府城‧為愛出發」參賽報名費，男女個人組每位600元、團體組每組10位共6000元，郵資另計；活動開放15歲以上民眾網路報名，3月15日前額滿截止，參賽可獲活動T-shirt、運動水壺、紀念巾及精選點心，完賽者更可獲得紀念獎牌及完賽證明，獎項包含每組前3名贏家獎盃與榮譽獎勵，最大獎是價值超過新台幣10萬元的50坪總統套房住宿券等好禮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。