林義傑代言「登高府城‧為愛出發」公益賽

「登高府城‧為愛出發」公益賽今年邀請到超馬悍將林義傑為活動代言。(香格里拉台南遠東飯店提供)

挑戰千級階梯、40層樓的「登高府城‧為愛出發」公益賽邁入第3年，前2屆都吸引上千名選手參與，累計捐款達76萬745元捐助台南家扶中心，今年更邀請到國際知名超馬悍將林義傑代言，「透過運動傳愛，非常有意義！」

由遠東集團與香格里拉台南遠東飯店主辦的「登高府城‧為愛出發」公益賽，將於4月23日熱鬧登場，比賽規則是垂直挑戰爬40層樓的階梯，2年來吸引日、法、美等11國好手角逐桂冠，今年參賽盛況也被看好超越往年，即日起至3月15日開放線上報名。

香格里拉台南遠東飯店表示，今年特別邀請到國際知名極地探險家林義傑代言力挺，林義傑走遍世界各個角落，向來關心公益及環境議題，他表示，「很開心有機會站台力挺，希望能藉此喚起社會各界對於弱勢家庭與兒童的關懷。」他也鼓勵民眾報名參賽，以堅持及意志挑戰自我極限，享受過程的精彩。」

第3屆「登高府城‧為愛出發」參賽報名費，男女個人組每位600元、團體組每組10位共6000元，郵資另計；活動開放15歲以上民眾網路報名，3月15日前額滿截止，參賽可獲活動T-shirt、運動水壺、紀念巾及精選點心，完賽者更可獲得紀念獎牌及完賽證明，獎項包含每組前3名贏家獎盃與榮譽獎勵，最大獎是價值超過新台幣10萬元的50坪總統套房住宿券等好禮。

(中時)