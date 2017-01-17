一唱就壞！警破山寨「行動麥克風」

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警方查扣2000支「途訊」山寨行動麥克風，侵權市值超過1500萬元。（張妍溱攝）

Q8行動麥克風（圖左）明顯印有「途訊」商標等字樣，山寨版則無官方標示。（張妍溱攝）

知名行動麥克風廠商強調，原廠附有磁吸式充電線，品質維修有保固。（張妍溱攝）

過年團聚K歌，行動麥克風市場夯，小心買到山寨品。台中市45歲張姓與40歲曾姓男子從大陸進口山寨行動麥克風於夜市與網路販售，與知名廠商Q8、K-068型號行動麥克風相似度高，消費者買1天就壞報警處理竟是仿品，警方循線查獲2000支仿品侵權市值1500萬元將2人依違反《商標法》移送偵辦。

警方指出，張男自營電子產品買賣，見行動麥克風目前正夯，為搶攻商機，透過管道自大陸進口山寨行動麥克風，批發給夜市攤販銷售；另一名曾男為茶具銷售商，為了使生意業績倍增，結合好禮相送活動，購買6000元以上茶具，就獲得一支行動麥克風，消費者殊不知拿到的竟是「山寨品」。

警方發現，張男販售的仿冒商標K-068行動麥克風，原廠價約2500元，仿冒品只要600元至1600元間；曾男店內贈品仿冒商標Q8行動麥克風，原廠價約4000元，仿冒品約2500元。

警方表示，仿冒行動麥克風，外觀與正品幾可亂真，但保證書內容是簡體字，原廠則是繁體字，山寨使用品質較原廠差，例如音量不足、無磁吸式充電線續電力不佳等問題，警方訊後除將張、曾2人依違反商標法送辦，另涉違反電信法，將檢送主管機關裁處。

(中時)