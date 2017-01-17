苗栗縣「幸福慢城」 10大好等路伴手禮出爐
苗栗縣政府首度舉辦的「苗栗慢城」10大好等路評選出爐，縣長徐耀昌今 (17)日頒獎並希望建立「慢城好等路」品牌形象，強化苗栗縣休閒旅遊魅力並帶動觀光產業和經濟發展，今年將展開第2波慢城商家輔導。
徐耀昌表示，縣內南庄、三義兩鄉通過義大利國際慢城認證，成為全台唯一擁有雙慢城的幸福縣市，吸引許多遊客來苗栗慢活輕旅行，縣政府為進一步行銷在地食材製作的特色商品及文創好物，去年12月推出「苗栗慢城」10大好等路徵選，共有31件特色商品參加，除邀請產、官、學專家評審，並展開為期17天的網路票選，有效投票數16.4萬，最終評選出10大好等路及3件網路人氣獎、2件專家評審獎。
10大好等路包括食品類7件為世奇藝術蛋糕「木頭餅」、江記花蜜-桂花釀「桂花釀‧玫瑰花釀組」、南庄傳奇農產行「傳奇桂花釀」、亭仔腳土產店「客家擂茶」、桐花戀人「淇果子麻糬冰淇淋」、桐花戀人「手工圓麻糬」；非食品類3件：風喬文創「跳躍的音符-臀鈴包」、亭仔腳土產店「桂花護膚滋養霜」、鴨箱寶「台灣珍禽書簽」。
頒網路人氣獎3件為江記花蜜-桂花釀「桂花釀‧玫瑰花釀組」、南庄傳奇農產行「傳奇桂花釀」、桐花戀人「手工圓麻糬」；專家評審獎2件為好客在一起「好客慢城好食光餐墊
」、藝欣茶坊「六爺酸柑茶」。
苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，「慢城」10大好等路網路票選期間競爭激烈，總瀏覽43萬人次，參與業者也表示生意變好了。
(工商)
關鍵字：苗栗慢城
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