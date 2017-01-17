魏德聖清秀獨子 客串演52赫茲

導演魏德聖賀歲新片「52赫茲我愛你」，片中不僅找「海角七號」老班底范逸臣、田中千繪、馬念先等客串，魏德聖獨子也在片中露臉，但電影公司不回應，據悉魏德聖對家事頗低調。

曾以「海角七號」、「賽德克‧巴萊：太陽旗」、「賽德克‧巴萊：彩虹橋」、「KANO」榮登國片影史票房冠軍暨票房保證的「國民導演」魏德聖，第四部執導的音樂喜劇「52赫茲我愛你」，將在1月26日賀歲檔登場。

這次魏德聖也找來過去在「海角七號」的演員客串，包括范逸臣、田中千繪、馬念先、林曉培等，都在片中軋上一角。

不過記者日前在媒體試片後眼尖發現，魏德聖獨子在片中也客串演出一小段，但電影公司對此不回應，據悉魏德聖對此保持低調。

去年8月魏德聖出席紀錄片「我們這樣拍電影」特映會時，中央社記者就曾親眼見過魏德聖兒子，當時魏德聖也和記者介紹他兒子，和片中出現的小演員幾乎就是同一人。

魏德聖兒子在「52赫茲我愛你」當中，飾演一位經過花店的小男孩，穿著灰色帽T的他、長相清秀，當演員小球、趙詠華在對男人品頭論足時，魏德聖兒子經過花店前，幫她們撿起花價標籤。

過去也有不少導演讓兒女在自己的電影軋上一角的案例，像是導演李安兒子李淳也在「比利．林恩的中場戰事」演出華裔士兵；導演吳宇森女兒吳飛霞也在電影「太平輪」當中飾演金城武的嫂子；今天才離台的好萊塢導演保羅安德森，也讓他和蜜拉喬娃維琪的女兒艾薇在「惡靈古堡：最終章」演出一角。

不過這些導演兒女在爸爸的片中演出，也並非接受禮遇，像是李淳就被李安丟進戰鬥訓練營磨練，反而更會被放大檢視、要求更高。

「52赫茲我愛你」戲裡戲外都將台北打造成「幸福城市」，而片中的電影音樂，從明天起也將成為台北捷運的站體環繞音樂以及進站音樂，包括捷運東門站的「邱比特也要愛」、西門站的「DoMi沒有So」、古亭站的「52赫茲我愛你」三段音樂。1060117

(中央社)