安古蘭漫畫節 台灣館打造漫畫家創作基地
第44屆安古蘭國際漫畫節台灣館將於26日至29日開展，今天舉辦行前記者會，以「台灣漫畫公寓：夢想的基地」為本屆主題，一探漫畫家創作過程。
法國安古蘭每年舉辦安古蘭國際漫畫節，今年邁入第44屆，文化部至2012年起參與台灣館展覽，除徵選台灣漫畫新銳前往交流，創作者也能駐村與他國畫家互動，讓作品有授權國外出版機會。
本屆台灣館於26日至29日開展，文化部今天下午在台北舉行行前記者會，策展人黃健和說，今年以「台灣漫畫公寓：夢想的基地」為主題，象徵漫畫家在家中喜愛一角，揮灑靈感過程，並由漫畫家陳沛珛繪製主視覺，呈現漫畫家在公寓創作場景。
這次參展漫畫家陳沛珛與61Chi已前往安古蘭駐村，另外4位Adoor、陳穩升、游圭秀、左萱，將於1月底前往安古蘭。黃健和表示，這次創作者突破以往男多於女局面，且不少人還未正式出書，「很多是以獨立印製的同人誌起家」，顛覆過去累積一定作品量才出國參展的情形。1060117
(中央社)
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