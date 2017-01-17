宜蘭校務系統大當機 學生成績一度消失

宜蘭縣國中小學所使用的「全誼校務行政系統」昨天大當機，導致老師利用假日輸入的學生成績與評語全部遺失，還得重新輸入。縣府說，系統已恢復正常，會對廠商追究責任。

宜蘭縣教師職業工會理事長朱堯麟今天說，「全誼校務行政系統」是縣內各校處理學生成績及相關資料的唯一系統，同時這套系統還攸關宜蘭縣十二年基本教育免試入學分發作業，但長期以來，系統常發生問題。

「老師您好，由於校務系統資料庫異常，目前僅能還原至14日晚間的資料，15日所輸入的資料只能請老師重新輸入，造成不便，敬請見諒」，朱堯麟說，許多老師日前犧牲周末假日時間，在家輸入學生成績、評語、輔導記錄及各項資料後，昨天到校準備列印時，系統卻出現大當機，他們投訴客服網站後，卻得到消極回應，系統也完全沒有備份。

朱堯麟呼籲，縣府要徹底檢討這套校務行政系統，並要求廠商依約負責。

宜蘭縣教育處說，系統現在已恢復正常使用，但有部分資料遺失，近日將會調查，並會依照合約對系統業者追究責任。

「我犧牲假日加班，熬夜處理，一整天所輸入的學生資料就這樣不見了」，有老師氣憤說，最近期末是最忙時段，不但要評成績、又要負責寒假作業，現在全都白費工，又要重新輸入一次。1060117

(中央社)