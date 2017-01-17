一例一休 行政院：八成餐飲業沒漲價

行政院發言人徐國勇今天表示，日前針對餐飲業查價發現，有八成以上業者沒漲價，有漲價者主因是物價上漲，勞基法修法並非主要因素。

行政院副院長林錫耀下午主持穩定物價小組會議，會後徐國勇召開記者會作上述表示。

徐國勇表示，消保處對於218家餐飲業者進行查訪，其中有12家漲價，占5.5%，包括之前已漲價的鬍鬚張等9家業者，另外新增3家漲價；有20家考慮過年後調漲，占9.17%；有186家認為沒有漲價必要，占85.32%。

徐國勇說，這是因為很多餐飲業是家庭式經營，勞雇是同一批人，這種形態的店幾乎都沒有漲價，有漲價的大都是連鎖或較知名的店家。

至於漲價原因，他說，12家中只有1家認為跟勞基法修法有關，但仍有其他因素，其他大都是因為食材漲價跟其他成本漲價而調整價格。如石油價格，去年1月一桶26美元，今年1月則漲到50美元。

另外，徐國勇指出，消保處每月都會針對民生商品查價，17項民生商品中，過年前有11項商品價格下跌，只有一項上漲3%；運輸業目前也沒發現漲價情況，只有船舶貨物、裝卸業及貨櫃集散站等業者，有提出漲價通知，但因主要針對廠商而非一般消費者，尚不致造成價格變動。

他說，以上均顯示勞基法修法並未帶動整體物價上漲，相關單位後續會密切關注價格變動情況，避免有業者藉修法之名，進行不合理的漲價。1060117

(中央社)