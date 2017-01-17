宣傳救護車新措施 消防自製狂新聞
自今年起，濫用嘉市救護車要收費了！為倡導民眾珍惜救護資源，嘉義市消防局第一大隊德安分隊，把民眾錯誤使用消防救護車的方式，包括酒醉路倒常客、指甲斷裂、流鼻血，甚至把救護車當計程車用等諸多案例集結起來，由隊員劉哲瑋利用休假時間，蒐集相關資料和有趣圖片、影片喬段，仿照時下最新的「狂新聞」導播方式，製成一部救護政令宣導影片，既有趣又有哏的影片放上Youtube影音平台及分隊臉書，3天就有3000多人觀看。
嘉義市政府消防局為避免民眾濫用救護車，去年訂定「嘉義市消防救護車收費執行要點」，自今年起，傷患若不是到急救責任醫院掛急診，或明顯浪費救護車的非緊急傷病患，將收取800元費用。
分隊長張英勝表示，這次影片以幽默帶點諷刺的哏，搭配「Google小姐」配音與字幕呈現，手法如同知名新聞平台「卡提諾狂新聞」，詼諧逗趣地呈現消防隊員執勤緊急救護時的真實狀況，藉以提醒民眾將寶貴的救護資源讓給真正需要的緊急傷病患、大量傷病患及孕婦待產者。
(中時)
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