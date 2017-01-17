塞車讓身體痠痛？快來試試「塞車操」

大象鼻子：左手朝右前方平舉，右手施力壓向身體，可伸展肩膀及後背肌群。（萬芳醫院提供）

動動頭頸：上半身不動，頭部左右側傾，可伸展後肩頸肌群，嚴重頸部骨刺與椎間盤突出的病人應避免。（萬芳醫院提供）

拱背抱球：下背部穩定，雙手手肘伸直，呈抱球姿勢向前，可伸展肩胛內側、上背部肌肉。（萬芳醫院提供）

快樂腳：分別墊腳尖、勾腳尖各10下，有助下肢關節活動，避免關節與肌肉緊繃。（萬芳醫院提供）

翹二郎腿：翹二郎腿的姿勢，背部打直，腹部往小腿方向壓，伸展臀部肌群，此動作不適合坐骨神經不適與髖關節手術史的病人。（萬芳醫院提供）

春節連假即將到來，不少民眾都有出遊或返鄉的規劃，但一旦遇到塞車，恐怕連續數小時都要待在車內，長期維持同個姿勢常讓很多人腰酸背痛。醫師表示，長期不動易出現「肌筋膜疼痛」，導致單點、甚至周邊一碰就痛，如果允許，建議每小時要下車走走，否則也可在車內進行伸展，避免連假一結束跑醫院求診。

現代人3C產品用的兇，常常姿勢不良，乏運動量不足，肌肉易處於少活動、易僵硬的狀態，但因為偶爾會起來走走，道水、上洗手間等等，能稍微紓解緊繃感。萬芳醫院復健科主治醫師鄭宇軒強調，這類民眾若長期不動，例如塞在車陣數小時，導致肌筋膜疼痛易急性發作，讓人痛的受不了，「每年春節過後，該類型患者在門診上都有明顯增加」。

鄭宇軒說，該症狀特點是能摸到一個、或數個特別疼痛的「激痛點」，甚至是一整塊緊繃的肌束，按壓時，不僅痛點會痛，其他地方也會有「轉移痛」。他強調，痛點最常出現在肩頸、頸後的三角肌，有些甚至出現在屁股、大腿，造成行動困難，影響過節好心情。

為避免塞車造成肌筋膜疼痛，萬芳醫院今年設計五招「塞車操」，每個動作維持15~30秒，供民眾在狹窄空間內舒展筋骨。鄭宇軒提醒，坐車的時候應維持正坐，背部貼緊椅背，讓臀部、背部都有支撐，進而減低肌肉負擔。

(中時)