歲末展愛 及人小學師生寒冬送暖

永和區及人小學自治團隊學生一行11人，在老師的帶領下今前往永和區公所捐贈新台幣10萬元。（葉書宏翻攝）

永和區及人小學自治團隊學生一行11人，在老師的帶領下今前往永和區公所捐贈新台幣10萬元。（葉書宏翻攝）

年關將近，新北市永和區公所持續關懷社會弱勢族群，社會各界愛心亦也不停湧入。永和區及人小學自治團隊學生一行11人，在老師的帶領下今前往永和區公所捐贈新台幣10萬元，作為社會救助之用，由區長吳興邦代表接受善款。

吳興邦指出，感謝及人小學雪中送炭的善舉，此一捐款將作為急難救助金，以協助生活陷困的民眾度過難關。

永和區及人小學熱心公益，每年都會安排此一具有「寒冬送暖」意義的捐贈活動，該校亦十分重視學生品格教育，希望藉由學生的親自參與，體會對於孤苦貧困民眾的關懷與幫助，是需要社會每一個人的愛心奉獻。

(中時)