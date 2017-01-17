酒駕拒測爆拉扯 葉宜津助理遭法辦

立法委員葉宜津張姓助理昨晚9時許酒後駕車，還將汽車違規臨停在三重區力行路一段，遭新北市三重警分局厚德派出所警員盤查，警員發現張男滿身酒氣，要求他出示證件受檢，不料張男拒不配合，還與警方拉扯，遭警方依妨害公務現行犯將其上銬帶回。

不料，同車的陳姓、王姓友人見狀，質疑警員執法過當，竟跑到派出所大吵，還打電話陸續找來數名友人助陣，2人氣焰囂張，不僅祭出立委助理身分威嚇警員，還嗆聲要請警政署「寫報告」，在警局鬧了2個小時才在友人勸說下離開。

據了解，張男昨晚酒駕載送立委高志鵬的王姓助理及立委葉宜津辦公室陳姓幹部返家，車輛違規臨停在三重力行路一段路邊，遭警員發現張男滿臉通紅下車，主動上前盤查。

警方表示，張男酒駕雖未肇事，但其拒絕出示證件也不願做酒測，警員依照警察職權行使法欲將他帶回調查，沒想到張男反抗，還與警員爆發拉扯，警員才依妨害公務罪將他上銬壓制帶回，經查張男酒測值為0.15，雖未超標，但其拉扯警員行徑已觸法，訊後仍依妨害公務罪嫌將他移送法辦並依法開罰。

(中時)