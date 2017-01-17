總統府維安加強 步槍加裝新配備

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憲兵戍守總統府、總統府官邸、國防部等單位，元旦開始，T91步槍加裝新配備，包括格鬥式避火罩、紅外線瞄準鏡、槍燈與直立式握把。憲兵指揮部表示，這是為了強化台北衛戍作戰區應制變能力，與年前的卡車衝撞或群眾聚集抗議總統府無關。

憲指部今天表示，憲指部於去年6月29日申請採購這批裝備，去年7月15日核定後，去年底完成採購並撥發到各單位，今年元旦起開始配用。

憲兵指揮部指出，格鬥式避火罩是讓官兵在發生緊急狀況時，可以立即反應，替代刺刀攻擊；至於紅外線瞄準鏡與槍燈則是在夜間射擊可以準確瞄準目標。

憲指部表示，這是為了強化台北衛戍作戰區應變能力，與先前的卡車衝撞或群眾聚集抗議沒有關係，憲兵用槍時機也都沒有改變。

(中時)