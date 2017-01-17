楊雄辭上海市長 習近平舊部應勇或接任

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中國大陸上海市長楊雄今天辭去職務。外界認為，去年9月被任命為上海副市長的應勇將會是接替上海市長的人選，這也代表中共總書記習近平的人馬更進一步布局上海。

根據上海政府官方微博「上海發布」，上海市14屆人民代表大會第5次會議今天舉行第2次全體會議，會中表決通過楊雄辭去上海市長職務請求的決定。

楊雄今年63歲，長期在上海市歷練黨政職務，2003年起擔任上海市副市長，2012年底擔任中共上海市委副書記、上海市代市長，2013年2月任上海市市長。有分析指出，楊雄辭去職務後有可能就自政壇退休。

前中共總書記江澤民長期在上海任職，1985年擔任上海市長，1989年擔任中共總書記後，上海政壇(啟)用了許多江派人馬。楊雄被外界視為江派成員之一。

而在2012年底中共第18次全國代表大會（18大）後，以習近平為首的中共中央積極布局上海人事，其中最明顯的就是拔擢應勇。

59歲的應勇被視為習近平人馬，曾任中共上海市委常委、中共上海市委副書記，2016年擔任上海常務副市長，當時媒體就預測，應勇的下一步是上海市長。

習近平任職浙江省代省長及中共浙江省委書記期間，應勇一直在浙江省紀檢監察系統任職，後任浙江省高級人民法院院長。

習近平2007年調任中共上海市委書記，應勇也在同年底調任上海，並在2014年升任中共上海市委副書記。

隨著楊雄辭去上海市長職務，以及今年底中共19大召開將有一波人事異動，身兼中共中央政治局委員的上海一把手－中共上海市委書記韓正未來的動向也頗受關注。1060117

(中央社)