川普締造新里程碑：推特追蹤者破2千萬
美國總統當選人川普達成了1項里程碑，他的推特（Twitter）追蹤人數突破2000萬人。
拜頻繁使用這個社群網站之賜，川普近日在推特追蹤人數排行榜中節節高升，終於在今天締造擁有2000萬名追蹤者這項里程碑。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據追蹤及監看推特使用情形的Twitter Counter，川普在推特追蹤人數排行榜排名第68，落後加拿大搖滾小天后艾薇兒（Avril Lavigne），領先印度寶萊塢一哥阿米爾汗（Aamir Khan）。
川普在推特、臉書（Facebook）和照片分享網站Instagram這3個社群媒體，共有4600萬名追蹤者。
其中，川普最愛用的是推特，他藉著這個社群網站，對冒犯言語、紛爭和新聞報導發表回應，因此被稱為第1位「推特總統」。
事實上，第1位總統級推特用戶－歐巴馬總統的個人帳號有8000萬人追蹤，白宮官方帳號則有1350萬名追蹤者。
不過，歐巴馬不定期發表推文，川普則是每天推文。
川普說，他會繼續使用個人帳號，而非白宮帳號。
川普使用社群網站持續成為備受爭議的話題，促使新聞機構商討是否及如何報導川普的推文。（譯者：中央社劉文瑜）1060117
(中央社)
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