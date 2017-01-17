廣東今年H7N9確診11例 2死
廣東省衛生和計畫生育委員會今天通報，截至16日，2017年廣東省共報告H7N9病例11宗，死亡2宗。專家分析指，當前廣東省已進入H7N9疫情高發期，而且今年H7N9流感發病率較去年高。
香港信報報導，這11宗病例分布為佛山3宗，廣州2宗，中山、肇慶、梅州、東莞、清遠及順德各1宗。
廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長何劍鋒表示，廣東省組織衛生、農業、氣象等多部門專家分析認為，當前廣東省已進入H7N9疫情高發期。
何劍鋒表示，2017年H7N9流感發病水準高於2016年，並有可能出現感染其他亞型流感的病例，但仍呈現散發特點，疫情總體可防可控。
廣東省衛生計生委日前已在全省21個市開展流感和肺炎病例監測、活禽市場外環境監測。1060117
(中央社)
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