總統選舉投票率 中選會：女性高於男性

中央選舉委員會今天表示，研究指出，第14任總統副總統選舉等各項選舉，台灣女性投票率均略高於男性約2到3％；總統選舉，60歲以下各年齡層女性投票率皆在6成以上。

為瞭解婦女投票情形及趨勢，並配合性別主流化政策，中選會自97年起辦理選舉人性別投票統計作業；105年度委託世新大學教授莊文忠教授研究團隊辦理「選舉人性別投票統計改良之研究」案，研議改良選舉人性別投票統計方案，研究成果於今天委員會議提出報告。

第14任總統副總統選舉投票率是66.27％，第9屆立法委員選舉的投票率為66.30％。研究結果顯示，不論是總統、副總統選舉、區域立法委員選舉或是全國不分區立法委員選舉，女性投票率均略高於男性約2到3％；原住民女性投票率高於男性約7到8％；除嘉義縣和金門縣的男性投票率略高於女性，其餘地區均為女性高於男性。

研究結果顯示，在第14任總統副總統選舉，20歲的女性投票率約為65.7％、男性約為58.8％，女性投票率約高於男性7％。在60歲以下各年齡層，女性投票率均在60％以上，皆高於男性3到5％左右。

不過，研究指出，70歲以上，男性投票率則高於女性，其差距將近10％，且約在75歲之後，男性及女性投票率皆呈現急劇下降的情形，其中女性的下滑率又明顯高於男性。

中選會表示，研究利用第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉選舉人名冊抽取全國性樣本，就選舉人性別、出生年、領票紀錄及戶籍地等項目，進行建檔分析。研究中共計抽出230個村里，約24萬4000位選舉人，並就「性別」、「年齡」、「地理區域」等變項，進行統計分析。

中選會說，此研究運用第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉選舉人名冊建置選民投票資料檔，此資料是國內選舉研究所未曾有的實證資料，不僅領先世界各國的選民性別投票研究，也可以幫助學術界及政府部門瞭解選民性別投票情形及可能影響性別投票的相關因素，中選會將配合開放政府資料政策，在兼顧選舉人個資保護前提下，將成果公開於該會網站，供有需要者分析。1060117

(中央社)