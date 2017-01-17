批顧立雄反悔拖延 洪秀柱：黨工如何過年？
國民黨主席洪秀柱赴美與僑胞座談時表示，出訪前已與黨產處理委員會溝通，當時黨產會承諾將於過年前會召開委員會解凍部分資金。然昨日顧立雄卻言而無信、反悔了，竟延後會議時間，洪秀柱怒批「顧立雄這樣一拖，黨工們這個年怎麼過？」。
洪秀柱於芝加哥與600位僑胞晚宴和座談，有僑胞對現今台灣社會的分裂情況感到擔憂，洪秀柱則表示，這些日子以來，許多民眾因不同議題而走上街頭、發出怒吼，然民進黨政府不在乎人民，仍選擇一意孤行。
她接著指出，赴美前已與黨產會溝通，盼能解凍部分資金，讓國民黨能在過年前履行法定義務，而當時黨產會也承諾，將在過年前會召開委員會予以解凍。然昨日顧立雄卻又反悔了，把會議時間往後拖，她怒批「顧立雄這樣一拖，黨工們這個年怎麼過？我們來不及發薪，這數百個家庭的生計怎麼過？」。
黨產會為了鬥爭，不顧基層勞工生計，「蔡英文上任後說要謙卑，說自己是最會溝通的政府，實際上她謙卑了嗎？她溝通了嗎？」洪秀柱並稱，國民黨絕不會坐視民進黨蠻橫，將發揮最強的監督力。
(中時電子報)
文章來源：洪秀柱臉書
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