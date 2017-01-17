粉碎老如70歲謠傳 李連杰近況曝光！

李連杰日前被指面容蒼老如70歲。（圖／達志影像）

李連杰日前現身向太慶生趴，氣色看來相當不錯。（圖／取材自向佐微博）

許多天王天后現身向太生日派對。（圖／取材自向佐微博）

53歲功夫巨星李連杰近年積極投入公益活動或修行唸佛，生活十分低調，日前卻被傳兩鬢全白、面容老如70歲，看起來憔悴許多，不免令人擔心，但隨後他的好友即跳出來解釋，稱李連杰只是崇尚自然又不染髮；而他日前參加好友的生日派對，近況也曝了光。

影視大亨向華強之妻「向太」陳嵐15日迎來58歲，生日派對上除了有家人的陪伴，還有一票和她關係親近的天王天后到場為她慶生，兒子向佐便在微博放出集郵明星的合影，像是劉德華、關之琳、劉青雲、鄭秀文等人，強大陣容讓網友驚呼連連。

其中，向佐和劉德華合影時，一旁還有久未亮相的李連杰，只見他帶著黑框眼鏡，兩鬢並未如謠傳說的全發白，且面露微笑看來氣色不錯，徹底粉碎老如70歲的傳聞，才令粉絲安心不少。

(中時電子報)