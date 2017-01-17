提前圍爐！永和400長者齊聚歡度春節

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新北市永和區公所與中興社區發展協會與中興里辦公室等單位，今舉辦歲末團圓共餐活動。（葉書宏攝）

新北市永和區公所與中興社區發展協會與中興里辦公室等單位，今舉辦歲末團圓共餐活動。（葉書宏攝）

新北市永和區公所與中興社區發展協會與中興里辦公室等單位，今舉辦歲末團圓共餐活動，席開40餘桌、逾400名長者到場參加，活動除了共餐、摸彩外，替代役男也帶來精彩表演與長者同樂。陳姓長者直誇，「真是一場溫馨的圍爐活動！」

永和區長吳興邦、議員陳鴻源、連斐璠、羅文崇等當場與長者們同樂，一起提前圍爐話家常。他們提醒長者們，近來冷氣團來襲，要多注意保暖才能健康過好年。

值得一提，臉書社團「我是永和人」號召40名志工到場服務，幫忙送餐、準備桌椅碗筷，還貼心地與長輩們話家常。

(中時)