涉炒作知本老爺股票 北檢就訊古董張

台北地檢署偵辦股票上櫃的「知本老爺飯店」炒股案，歷經首波搜索約談行動，循線查出因他案入監的「古董張」張世傑也牽涉其中，今日派出檢察官前往台中監獄就訊張世傑，另同步針對其餘涉案的股市炒手、金主展開7路搜索，約談張姓男子等5人到案。

張世傑多年前勾結上櫃唐鋒公司，透過媒體散布假消息炒作唐鋒股票，2個月賺取暴利6億多元，去年3月22日被最高法院依違反《證券交易法》等罪判刑8年6月確定，29日於馬祖南竿企圖搭船偷渡大陸福州遭海巡查獲後發監。

檢調偵辦知本老爺炒股案，懷疑飯店負責人許文通在2014年4至7月、2016年1至2月間，兩度結合市場派炒手、金主，對外釋放知本老爺營收增加、發放股利等利多消息，吸引一般投資人進場，再以相對成交方式拉抬知本老爺股價。

檢調估計，許文通等人在2014年炒股，所獲的擬制性獲利2500多萬，另在2016炒股的擬制性獲利2800多萬，合計許文通炒股集團獲取的擬制性獲利為5300多萬元。

檢調去年12月23日兵分18路搜索，並約談許文通、郇金鏞等13人到案。檢方訊後，諭令許以300萬元交保、郇以30萬元交保，其餘11人請回。

(中時)