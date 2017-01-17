新天皇2019元旦即位 宮內廳表態反對
日皇明仁去年8月8日表明想生前退位，日前媒體報導2019年元旦新天皇將即位更改年號一事，日本宮內廳次長西村泰彥表示，很難在元旦這一天辦即位活動。這是宮內廳首度明確作出反對的表達。
日媒共同社報導，日本宮內廳次長西村泰彥17日在例行記者會表示，關於2019年元旦皇太子即位新天皇一事，現在政府正進行檢討作業。他指出，元旦對皇室而言極為重要，當天宮中有祭祀活動，又要舉行列為國事行為的新年祝賀儀式，要安排天皇退位或新天皇就任的事宜「可能很難」，表達了宫內廳反對的態度。
至於即位活動是否與元旦的日期脫勾，另行思考從元旦起適用新年號的提案，西村泰彥則語帶保留地說，「現在還不到檢討以何種儀式進行的階段，暫不作回應」。
(中時電子報)
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