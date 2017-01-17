新天皇2019元旦即位 宮內廳表態反對

明仁天皇（左）去年8月8日表明想生前退位一事，日本掌管皇室事務的宮內廳次長西村泰彥今天在例行記者會上表明說，目前專家學者正在討論。（美聯社）

日皇明仁去年8月8日表明想生前退位，日前媒體報導2019年元旦新天皇將即位更改年號一事，日本宮內廳次長西村泰彥表示，很難在元旦這一天辦即位活動。這是宮內廳首度明確作出反對的表達。

日媒共同社報導，日本宮內廳次長西村泰彥17日在例行記者會表示，關於2019年元旦皇太子即位新天皇一事，現在政府正進行檢討作業。他指出，元旦對皇室而言極為重要，當天宮中有祭祀活動，又要舉行列為國事行為的新年祝賀儀式，要安排天皇退位或新天皇就任的事宜「可能很難」，表達了宫內廳反對的態度。

至於即位活動是否與元旦的日期脫勾，另行思考從元旦起適用新年號的提案，西村泰彥則語帶保留地說，「現在還不到檢討以何種儀式進行的階段，暫不作回應」。

(中時電子報)