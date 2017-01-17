中時兵棋推演 北韓南海狀況連連

激烈交鋒的兵棋推演。（許劍虹攝影）

有鑑於川普即將於三天後上台執政，中時新媒體特別邀請熟悉國際與兩岸政經議題的專家學者齊聚台北中國時報大樓，商討未來台灣與大陸未來對美關係的發展。與前兩次活動一樣，這一次的兵棋推演仍然由淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正擔任裁判官，並另外邀請六名專家扮演美國、中共與台灣三個小組的代表。

美國組代表，由前中華民國駐美大使沈呂巡扮演擔任國務卿與內閣相關部會首長，華裔退役美軍上校胡振東擔任國防部長與聯合參謀首長會議主席。台灣組方面，則由台灣智庫諮詢委員董立文擔任外交部長、陸委會主委與內閣相關部會首長。淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫文，則負責中華民國國防部長與參謀總長的職務。

至於中國大陸，則是由淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山擔任中共中央外事領導小組副小組長、對台領導小組副小組長與國務院相關部門首長。《中國時報》資深記者亓樂義，扮演的則是中央軍委上將副主席以及軍委聯指上將副總指揮。此次兵棋推演，還討論了川普上台以後，朝鮮半島與南海可能爆發的區域衝突，以及華府、台北與北京三方各自扮演的角色。

參與兵棋推演的各方代表訴說自己的立場。（許劍虹攝）

西太平洋熱點同時引爆

根據黃介正教授的設定，北韓領導人金正恩將趁南韓總統朴槿惠於今年4月因「閨密門」下台之際引發武裝衝突。與此同時，伴隨著中共第二艘航空母艦即將下水，解放軍海軍在南海的行動也越來越有侵略性。正當美國為了化解朝鮮半島危機而焦頭爛額之際，由遼寧號航空母艦上起飛的殲-15戰鬥機，也與美軍F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機在南海陷入對峙。

由於中華民國空軍P-3C偵察機已經投入南海空域的定期巡邏任務，因此台灣在這場美「中」兩強對峙的局勢中難以置身事外。台灣是要被迫在華府與北京兩方「選邊站」，還是要扮演更具建設性的角色，考驗著國家最高領導人的智慧。代表美國、台灣與大陸三邊的專家學者們，都被要求在短短20分鐘的時間內做出最符合自己國家利益的決定。

沈呂巡與胡振東搭配起來，頗能掌握住美國國務院與國防部立場的異同。（許劍虹攝）

美國：拉攏中共抗擊北韓

代表美國軍方觀點的胡振東指出，這樣的兵棋推演內容看在他眼裡並沒有多麼的複雜。美國唯一要做的，就是在控制與中共衝突規模的同時，全面的壓制與打擊北韓。胡振東用「4個D」來形容自己的觀念，那就是遏阻（Deter）與擊敗（Defeat）北韓，勸阻（Discourage）中共介入朝鮮半島衝突，然後化解（Defuse）南海的危機。

相較於世界軍事力量排名第二的中共，胡振東有充分的信心相信美國能在友邦南韓的協助下擊敗朝鮮人民軍的攻勢。他表示，除了駐韓美軍與第7艦隊的力量外，美國還可以將第3艦隊、駐防於阿拉斯加的F-22猛禽式戰鬥機與夏威夷的第25步兵師通通調往朝鮮半島。更重要的是，北韓的軍事設施狀況大多已經為美軍的U-2偵察機與無人機所掌握。

知己知彼百戰百勝，北韓軍隊所有的動作都會為美軍預先偵知，這場戰鬥還不用打，就已經知道勝利者會是誰了。胡振東指出，美國絕對有能力讓北韓瞭解到向南侵略會遭遇到什麼樣的下場。北韓任何的一支部隊膽敢向38度線以南發射出一顆子彈，就會遭到立即殲滅。哪一支朝鮮人民軍部隊膽敢跨過38度線進入南韓國土，也同樣會被殲滅。

如何勸阻中共介入朝鮮半島局勢？對此沈呂巡以及胡振東有一個高度共識，那就是金正恩已經不太聽北京的話了，所以兩人都不認為中共能夠發揮什麼積極正面的作用。胡振東認為，北京唯一會想要介入朝鮮半島衝突的目的就是擔心難民問題。他建議美國應該保證會在此一議題上與北京合作，換取中共在聯合國投票支持華府出兵朝鮮半島的決議。

最後，胡振東建議美國應該化解與中共在南海的衝突，不要讓局勢惡化到雙方走向戰爭。他認為，美國必須採取「大事化小，小事化無」的態度，運用法律手段解決與中共可能發生的衝突，強調美軍只是依照《國際海洋法》的決議在公海實施「無害通過」而已。有鑑於中華民國在南海主權爭議中的特殊地位，他建議美國應該支持國軍繼續巡視南海空域，而不是像過去那般的嚴加防範。

趙春山與亓樂義主導的中共代表團，面對美國時採取軟中帶硬的姿態。（許劍虹攝）

中共：堅決守護主權

而看在趙春山與亓樂義兩位中共代表眼中，朝鮮半島與南海衝突同樣不是需要花太多時間去琢磨的問題。代表解放軍的亓樂義指出，北京做為平壤在這個世界上最重要的盟國，不可能坐視美國做出任何傷及北韓主權與利益的事情來。不過他同時也知道，北韓在金正恩的領導下已經越來越難以為北京所駕御。甚至在很多時候，金正恩扮演的更是「麻煩製造者」的角色。

因此亓樂義指出，假若真的有證據可以證明未來朝鮮半島上發生的武裝衝突是由北韓先挑起，待1961年簽署的《中朝友好合作互助條約》於2021年到期的時候，北京不排除不再與平壤延續這個象徵雙邊「血盟」關係的文件。趙春山則強調，不論是朝鮮半島問題、東海問題還是南海問題，只要不牽涉到中共聲稱的主權範圍，其實都是可以「擱置爭議，共同開發」的。

至於南海問題，亓樂義則表示中共的政策是要將美國海軍航艦戰鬥群推移到中國海岸線1,000公里到1,500公里以外的地方。他表示這是解放軍為了防止美軍艦載機偷襲大陸沿海地區軍用目標，所必須要維持的一段安全距離。2001年4月份發生在海南島上空的撞機事件讓中共學習到了深刻的教訓，因此現在必須要把戰鬥機投射到更遙遠的西沙群島海域。

華裔出身的美國空軍上校胡振東主張，應該繼續讓國軍在南海巡邏。（許劍虹攝）

台灣：秉持人道救援者的立場

比起華府與北京兩個超級強權，台灣在朝鮮半島與南海能做出的選擇不多。蘇紫文就強調，一旦南海上空出現美軍與解放軍軍機對峙的態勢，國軍會立即停止P-3C偵察機的巡邏任務。然後，蔡英文政府會循海基會管道請求與中共方面展開談判，商討雙邊航空器在南海執行任務時的安全準則。儘管不願放棄對南海的主權，但是台灣知道自己能夠扮演的就是人道救援者的角色。

所以蘇紫文表示，一旦朝鮮半島與南海爆發衝突，台灣會開放基隆港與太平島做為人道救援基地。任何沒有武裝的船隻與航空器，都可以進入北台灣或者太平島避難。中華民國海軍與海岸巡防署也會組織兩支船隊，一支部署於北方，一支部署於南方，救助各方因為武裝衝突而受傷落海的官兵。無論遇到的是美軍還是解放軍，國軍與海巡署都堅持不開一槍的政策。

代表美軍的胡振東曾建議台灣應該持續讓P-3C在南海上空巡邏，不要受到美國與中共的對峙而有所影響。然而蘇紫文在會議上仍強調，台灣還是會在北京與華府爆發衝突的時刻選擇迴避。必須要等到一切衝突落幕，南海沒有發生戰爭危機的情況下，P-3C才會恢復定期巡邏任務。做為三方裡面最弱勢的一方，中華民國能做出的選擇十分有限。

(中時電子報)