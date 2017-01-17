過年久坐 治療師教3招拒當「麵龜族」

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物理治療師蘇慧宜示範3招，避免年假期間成為「麵龜族」，第1招「下肢拉筋伸展操」。（呂素麗攝）

物理治療師蘇慧宜示範3招，避免年假期間成為「麵龜族」，第2招「上肢拉筋伸展操」。（呂素麗攝）

物理治療師蘇慧宜示範3招，避免年假期間成為「麵龜族」，第3招「背部拉筋伸展操」。（呂素麗攝）

農曆過年將到，年假窩在家裡吃吃喝喝，物理治療師提供3招拉筋伸展操，讓民眾避免在年假期間成為「麵龜族」。

高雄市「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師蘇慧宜指出，久坐不動、姿勢不良，容易引發全身肌肉僵硬、肩膀頸部痠痛、背痛、落枕、筋膜疼痛症或3C酸痛症候群。

蘇慧宜表示，若再加上長時間打麻將、窩沙發追劇，還會使小腿靜脈壓力升高，導致靜脈血液滯留，末梢循環變慢變差，進而產生靜脈血栓症，嚴重者可能造成中風；尤其是高血壓、糖尿病、血脂異常，及有喝酒習慣的高危險族群，更要小心防範。

她建議，可使用背靠或小枕頭讓下背部不懸空、背部有支撐，臀部坐滿整個椅面，並且不要駝背縮腰或身體有前傾的動作，改掉翹腳的習慣，利用電視廣告時間，可以做一些背部伸展運動。

至於返鄉長時間開車，可能會有下背部、肩頸酸痛，下肢循環不良，建議每小時伸展運動5─10分鐘。

蘇慧宜示範3招姿勢，避免成為「麵龜族」，第1招「下肢拉筋伸展操」：膝蓋伸直，腳趾朝上，做腳掌上下擺動，小腿前後肌肉需有緊繃感，往上往下為一回，重複10─15回，換腳，每腳做5─10次。

第2招「上肢拉筋伸展操」：雙手手掌放在背後，十指交叉，掌心朝外，肩膀稍微用力往內夾，往下後方伸展停留10秒，放鬆，重複3─5回，1天可重複做3─4次。

第3招「背部拉筋伸展操」：平躺姿勢下，兩腳膝蓋彎曲，往胸部靠近、可用雙手加壓至大腿後側，在背部些微緊繃感下停留10─15秒，放鬆，1天可做3─5次。

(中時)