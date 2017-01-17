民政局與高市5廟宇 辦理「金鏟子‧祝好孕」活動
為讓市民幸福有感，民政局與高市5間廟宇共同辦理「金鏟子‧祝好孕」發送活動，申請時間只剩3天，凡設籍高雄市已結婚1年尚未生育子女的市民朋友，趕快向戶政事務所申請登記。
民政局局長張乃千表示，預計1月21日在新興區南華觀光購物街舉辦的「金鏟子‧祝好孕」活動，自1月16日至1月20日開放民眾至戶政事務所申請金鏟子兌換券，因民眾索取情形非常踴躍，兌換券剩餘數量不多，剩下3天，有意願的民眾趕快到高市各戶政事務所登記領取兌換券。
張乃千局長感謝市民朋友對這次活動的熱情參與，希望透過這次的活動，能感受到市府非常重視市民朋友的精神生活，且藉由各項政策的推動，讓居住在高雄市的市民更幸福有感、快樂i-n-g!
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。