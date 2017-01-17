民政局與高市5廟宇 辦理「金鏟子‧祝好孕」活動

「金鏟子‧祝好孕」活動兌換券只剩3天，要領要快。（吳江泉翻攝）

為讓市民幸福有感，民政局與高市5間廟宇共同辦理「金鏟子‧祝好孕」發送活動，申請時間只剩3天，凡設籍高雄市已結婚1年尚未生育子女的市民朋友，趕快向戶政事務所申請登記。

民政局局長張乃千表示，預計1月21日在新興區南華觀光購物街舉辦的「金鏟子‧祝好孕」活動，自1月16日至1月20日開放民眾至戶政事務所申請金鏟子兌換券，因民眾索取情形非常踴躍，兌換券剩餘數量不多，剩下3天，有意願的民眾趕快到高市各戶政事務所登記領取兌換券。

張乃千局長感謝市民朋友對這次活動的熱情參與，希望透過這次的活動，能感受到市府非常重視市民朋友的精神生活，且藉由各項政策的推動，讓居住在高雄市的市民更幸福有感、快樂i-n-g!

(中時)