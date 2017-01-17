行政院：年節商品 烏魚子等漲幅較高

行政院發言人徐國勇今天表示，消保處日前針對10項年節商品查價，發現烏魚子、魷魚絲與香菇漲幅較為明顯，約上漲6%到11%，其餘保持平穩，開心果甚至下跌。

行政院副院長林錫耀下午主持穩定物價小組會議，會後徐國勇召開記者會作上述表示。

徐國勇說明，今年暖冬造成烏魚捕落量降低、烏魚子產量減少，導致價格上揚，這是氣候因素造成；魷魚絲跟香菇則是因為去年很多業者推出特價，今年沒有特價促銷，所以與去年相比，漲幅約5%至6%。

他說，其他商品價格漲跌互見，如蔬菜和葉菜類價格下跌很多，水果類則因冬天價格上漲，部分漲到3成，後續農委會、經濟部與公平交易委員會等相關單位將密切注意。

在近期價格直直落的高麗菜部分，徐國勇指出，當初因價格好，農民搶種，導致產量比需求量多出約3000公噸，不過現階段售價都還在農民的生產成本之上，為避免價格繼續下降，會增加外銷跟加工量。

另外，針對香蕉價格高漲，他說，目前香蕉一斤約新台幣90到100元，原因是氣候與颱風，但因現在價格好，許多農民搶種，到4月份香蕉可能產量大增，農委會將密切注意。

徐國勇並說，水果替代性高，現在香蕉價格高昂，民眾可以改吃柑橘類，目前價格平穩且供應量無虞。1060117

(中央社)