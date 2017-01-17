員林靜修鐵道文化園區 推廣文物保存
彰化市員林靜修國小成立靜修鐵道文化園區，彰化縣長魏明谷今天參加落成啟用典禮，開啟園區收藏的鐵路平交道遮斷機。
魏明谷說，他以前曾在靜修國小擔任過導護志工，很高興回到學校來見證鐵道文化園區的落成，希望增進同學們對歷史文物的保存觀念。
彰化員林市的靜修國小成立「靜修鐵道文化園區」，今天舉辦落成啟用典禮，參加典禮的貴賓則有彰化縣長魏明谷、副縣長林明裕、員林市長張錦昆、民進黨籍立法委員陳素月等人。
魏明谷致詞時說，以前曾在靜修國小擔任導護志工，很高興能回到學校見證鐵道文化園區落成，而員林鐵路高架化完工後，可以經由園區了解員林火車站歷史演變的過程，讓學生及民眾對鐵道文化有更多了解，校方將閒置的舊廁所改裝為員鐵靜修站文物收藏中心，增進學生對於歷史文物的保存觀念。
靜修鐵道文化園區規劃有鐵道文物展示館、站長室、鐵道廊道、鐵路涼亭、鐵道主題廁所、火車藝術牆、平交道遮斷機及3D立體彩繪等，未來也計畫讓園區成為學校與社區結合的最佳教學場域，成為靜修國小特色教育園區。1060117
(中央社)
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