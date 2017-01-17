年金改革 考試院：秉超然獨立精神推動

考試院長伍錦霖今天表示，年金改革是重中之重的國政議題，非做不可，考試院會秉持超然獨立的合議制精神，本著循序漸進、合理可行、照顧弱勢及退休軍公教人員權益的原則推動。

伍錦霖今天在考試院員工業務聯繫及傳承餐會上致詞時，做上述表示。伍錦霖說，展望新的1年，年金改革國是會議即將舉行，全民期待能夠透過彼此體諒、相互尊重、理性溝通的過程，建立一個可大可久的年金制度。

伍錦霖指出，年金改革是無論職業別、年齡層都必須面對，是非做不可的國家大政。

他重申，政府是一體的，考試院自民國102年起即開始積極推動年金改革，此次也將本著循序漸進、合理可行、照顧弱勢及兼顧退休軍公教人員權益的原則，經過合議制的全院最高決策會議─考試院院會討論，研提年金改革制度法案函請立法院審議。1060117

(中央社)