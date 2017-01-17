菲媒體續刊報導 肯定新南向政策

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菲律賓主流媒體持續刊登報導以及播放電視專輯，肯定中華民國政府推動「新南向政策」，創造台菲雙贏。

中華民國駐菲代表處今天表示，菲全國性英文大報「菲律賓星報」（The Philippine STAR）8日以「更多菲人赴台觀光」為題，刊登曾參加中華民國外交部舉辦「東南亞記者團」訪台記者的報導。

報導指出，台灣推動「新南向政策」吸引更多菲人赴台觀光，105年1至9月菲律賓赴台觀光客增加15.89%，包括菲「亞洲航空」（Air Asia）等多家航空公司陸續加入台菲航線，預期未來菲赴台觀光客將持續增加。

台灣鬆綁簽證為菲觀光客增加的原因之一，吸引更多菲「新中產階級」赴台觀光。另台灣治安良好，全球僅次於日本，也使觀光客倍感安全。

「新南向政策」目標之一是推動觀光，並提升與東協國家、南亞國家及澳洲與紐西蘭在人力資源及工業、投資、教育、文化、觀光及農業等關係。

另方面，菲國營電視台「人民電視」（PTV）的「連接國界」節目也於10日播出訪台拍攝的「新南向政策」專輯。

節目推薦參觀台北故宮博物院、中正紀念堂、總統府、國史館、台北文化館、世貿中心、台北101大樓、台北戲棚、野柳公園等及品嚐小籠包與珍珠奶茶。

目前台灣放寬對菲簽證，菲人可上網申請電子簽證，赴台觀光更為便利。這是台灣推動「新南向政策」致力與18個國家發展長期與多面向關係，強化在各項領域合作與交流的努力成果之一。

駐菲代表處表示，菲媒持續密集報導「新南向政策」，大幅提升菲國閱聽大眾的瞭解。台灣將致力與菲律賓發展長期、全面性、多面向、雙邊互補及相輔相成的實質友好互利互惠關係，共創雙贏。1060117

(中央社)