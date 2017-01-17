無懼種子殺手 喬帥衛冕路跨大步
尋求澳網衛冕的前世界球王喬柯維奇，首輪面對去年擊敗納達爾的「種子殺手」西班牙維達斯柯，他頂住第2盤互破發球局的亂鬥，並在搶7勝出，徹底擊潰對手求勝意志，終以6比1、7比6（7比4）、6比2闖過首輪巨大挑戰，朝生涯第7座澳網冠軍前進。
喬柯維奇去年上半年氣勢驚人，連拿澳網與法網冠軍，其中法網更是首度登頂，外界一度認為喬帥有望締造年度全滿貫，但他在接下來的溫布頓竟在第3輪止步，儘管美網闖進決賽，卻無緣奪冠，甚至丟掉世界球王頭銜，他今年捲土重來，生涯戰績最好的澳網將是重要指標。
喬柯維奇尋求奮起，首輪遭遇世界排名第40名的西班牙維達斯柯似乎是最佳考驗，尤其維達斯柯去年才在首輪擊敗當時名列大會第5種子的同胞好手納達爾，喬帥全力以赴，首盤輕鬆拿下，卻在次盤遭遇嚴厲考驗，與對手展開互破發球局大戰，兩人各破對方2個發球局，戰至搶7，喬帥一度3比0領先雖被超前，但他適時穩住陣腳，仍驚險拿下勝利。
喬柯維奇第2盤艱苦拿下後，第3盤開局就破發成功，也擊垮對手鬥志，拿下最終勝利。他強調，次盤打來超過1小時，他告訴自己一定要專注在比賽中。果然喬帥拿下次盤關鍵勝利，也順利晉級次輪。
(中時電子報)
關鍵字：澳網
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