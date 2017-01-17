高麗菜價格崩跌 議員號召採買助農民

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新北市議員羅文崇與中興里社區發展協會理事長林福崙、中興里長林東誼合購2500斤高麗菜、白蘿蔔，利用今歲末團圓共餐活動，分送給與會的長者們。（葉書宏攝）

新北市議員羅文崇與中興里社區發展協會理事長林福崙、中興里長林東誼合購2500斤高麗菜、白蘿蔔，利用今歲末團圓共餐活動，分送給與會的長者們。（葉書宏攝）

新北市議員羅文崇與中興里社區發展協會理事長林福崙、中興里長林東誼合購2500斤高麗菜、白蘿蔔，利用今歲末團圓共餐活動，分送給與會的長者們。（葉書宏攝）

近來高麗菜價格崩跌，新北市議員羅文崇與中興里社區發展協會理事長林福崙、中興里長林東誼合購2500斤高麗菜、白蘿蔔，利用今歲末團圓共餐活動，分送給與會的長者們，藉此幫助農民度過難關。

羅文崇指出，高麗菜供過於求導致價格崩跌，政府應做好把關，當蔬菜供過於求時，應主動收購，冷凍後待菜價平穩再逐步釋出，平衡國內菜價，避免出現「菜賤傷農」的情況。

(中時)