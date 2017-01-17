習近平：中國未來五年將進口8兆美元商品

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正在瑞士出席達沃斯論壇的中國國家主席習近平表示，預計未來5年，中國將進口8兆美元商品。

習近平於台北時間晚間6點20分在達沃斯論壇開幕式發表致詞，他在會上表示，反對貿易保護主義，並稱預計未來5年中國將進口8兆美元商品。目前開幕式仍在進行中。

(工商)