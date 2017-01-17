澎湖榮服處喜迎春 名師揮毫贈春聯
退輔會澎湖縣榮民服務處在春節前夕，今天走入龍行新城和澎湖醫院等眷村為榮民和民眾眷屬書寫春聯，現場還安排有音樂饗宴，營造年節的氛圍。
澎湖縣榮服處「音樂饗宴喜迎春、名師揮毫贈春聯」系列活動，今天分別前往龍行新城與澎湖醫院，邀請多位書法家現場揮毫，寫出以行、草、隸、篆、楷變化又喜氣的春聯，贈送給榮民榮眷與民眾，而澎湖醫院亦致贈榮服處長韓忠義感謝狀及紀念品。
澎湖榮服處在書法家現場揮毫同時，安排有「不老樂團」現場演奏薩克斯風及歌曲表演，在認識書法藝術之美時，也能聆賞一場別具意義的音樂饗宴。1060117
(中央社)
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