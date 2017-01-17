年金改革政府失信於民 郝龍斌：國民黨要用最大強度抗爭
年金改革爭議不休，總統府今（17）日宣佈，原預計21日登場的年改國是會議，因避免大型陳抗，改在22日全天於總統府舉行，引起外界質疑政府不願與民眾溝通。對此，國民黨副主席郝龍斌今晚表示，國民黨對年金改革，要以最大強度去抗爭，捍衛軍公教權益，強調政府不該失信於人民。
郝龍斌今晚走訪台中眷村大福新城，談及年金改革時，他表示，民進黨政府推行年金改革，卻挑起階級對立，讓民眾無法信任政府；在此情況下，郝主張國民黨該挺身捍衛軍公教權益，以最大強度抗爭年金改革。郝龍斌強調，「軍公教要是對政府失去信心，會動搖國本。」
此外，郝龍斌稍晚也於臉書提及，稱有許多黨員問道，為何現就承諾不考慮2020總統選舉？他指出，自己先承諾將支持最強的人，這樣所有好的人就會願意一起來努力合作，國民黨的力量將會大幅增長，也可吸引更多認同的民眾。
郝龍斌表示，大家一起為共同目標努力，勝過於鞏固領導中心的「團隊」，「只聽一個人的『團結』，都不能讓國民黨真正改變的。」
(中時電子報)
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