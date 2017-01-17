追查有無其他性侵案 檢提訊色運將

士林地檢署偵辦計程車司機詹侑儒涉嫌下藥性侵韓國女子案，今天指揮士林分局員警搜索詹侑儒住處等3地，同步提訊詹侑儒訊問是否涉犯其他性侵案件，訊後還押看守所。

檢警調查，詹侑儒為新北市土城人，已婚，沒有前科；詹侑儒在1月12日晚間6時20分在新北市九份金瓜石停車場，將以針筒注射強力安眠藥的乳酸飲料提供給來台自由行的3名韓籍女性飲用，其中2人於飲用後昏睡車內。

詹侑儒大約晚上9時許，駕車扺達台北市士林夜市，其中只喝一口的1名韓籍女子下車逛夜市，詹侑儒將昏睡2名韓籍女子載至附近偏僻地區性侵其中1人。被害人察覺有異，報警處理。檢方15日聲押詹侑儒獲准。

檢察官為追查詹侑儒是否涉及其他性侵案件，今天指揮士林分局員警持搜索票前往詹侑儒住處等地搜索，查扣相關證物，同步提訊詹侑儒訊問，訊後還押看守所。1060117

(中央社)