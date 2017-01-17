SBL明星賽前練球 球員互相叫陣

超級籃球聯賽（SBL）明星賽將於21日在新莊開打，紅白兩隊今天在板橋練球，周儀翔和布拉從隊友變成敵人，周儀翔也預告，將挑戰布拉衝擊籃框。

明星賽將於新莊體育館登場，當天下午2時起，將陸續進行VIP簽名會、技術挑戰賽、莊頭北公益三分球、三分球大賽、灌籃大賽，明星紅白對抗賽壓軸亮相。

達欣目前高居戰績榜第1，陣中的周儀翔是球迷票選出的人氣王，而身高226公分的布拉（Sim Bhullar）是印度裔加拿大籍，有「印度姚明」之稱，也是達欣本季重要的基石。

周儀翔這次所屬白隊，雖然不是達欣總教練邱大宗領軍，但他已經擬好對策，由於白隊有多名後衛球員，希望用速度來拖垮紅隊，還想要飛過「印度姚明」灌籃；而彈性不錯的矮將蔣淯安也預告上演灌籃秀。

紅隊這次有3名洋將，比白隊多出1名，加上本土長人，堪稱「天龍陣」。

其中，紅隊的周伯勳身高197公分，但他自告奮勇打後衛，他表示，他的英文名字魯比奧，跟灰狼的後衛魯比奧（Ricky Rubio）一樣，「我可是從大學就舖梗到現在。」1060117

(中央社)