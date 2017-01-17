習近平世界經濟論壇演說 捍衛全球化

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中國國家主席習近平今天在瑞士達佛斯世界經濟論壇表示，經濟全球化對許多人而言已成為「潘朵拉的盒子」，但不是全球問題的起因，不能將所有問題歸咎於全球化。

路透社報導，習近平在此一論壇指出，國際金融危機是由過度追求利益所造成，而非全球化。

世界政治領袖、企業執行長和銀行家齊聚達佛斯（Davos），出席世界經濟論壇（WEF），習近平也成為參與這場年度會議的首位中國領導人。

川普當選美國總統，使得美國在貿易和氣候變遷等議題扮演推動多方合作的角色備受質疑；與此同時，歐洲自身也面臨許多困境，從英國脫歐、好戰分子攻擊到反全球化的民粹主義者可能在今年一連串選舉中崛起。大陸似乎亟欲填補上述問題導致的真空狀態。

面對西方社會不斷高漲的反全球化浪潮，習近平今天在世界經濟論壇發表演說，捍衛全球化，並彰顯北京日益舉足輕重的國際地位。

總部位於美國的政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）說：「習近平選擇今年出席世界經濟論壇絕非巧合。」

世界經濟論壇創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）說，習近平出席世界經濟論壇，是從美國主宰的單極世界走向多極世界的跡象。例如中國大陸這些崛起的勢力，將需加快腳步，承擔更重要角色。

史瓦布告訴路透社：「我們希望，在這個新的世界，中國將擔負起反應敏捷、負責任的領導角色。因此，就某些方面而言，中國國家主席出席世界經濟論壇極具象徵意義。」1060117

(中央社)