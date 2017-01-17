近3年一無所獲 馬航MH370終止搜救

馬來西亞、澳洲和中國大陸今日發表聯合聲明，宣布失聯近3年的馬來西亞航空公司MH370的水下搜索工作將暫停，直至發現新證據後才會有下一步行動。

這項聯合聲明由大馬交通部長廖中萊、澳洲基礎建設及交通部長徹斯特（Darren Chester）及大陸交通運輸部部長李小鵬簽署發出，並表示雖然終止搜索的決定艱難與不忍，但這是2016年7月三國部長在大馬布特拉再召集的會議中所做的最後決定。

聲明說，雖然搜索行動採用最好的科技和先進模擬方式，並採納最專業的意見輔助，但在原定的南印度洋12萬平方公里搜索海域仍一無所獲，找尋不到馬航MH370的相關殘骸，因此最後一艘搜索船今日已離開水下搜索區回國。

聲明強調，搜尋團隊已透過綜合科學研究不斷縮小搜索範圍，但至今仍無新資訊可鎖定飛機的具體位置。除非未來發現有新線索，否則將不會重啟搜尋活動。

鑑於這項結果，三國藉此機會對失事搭客表示懷念，對他們的親友表達致意外，也對參與搜索行動的上百名搜索人員送上敬意，感謝他們在面對前所未有的挑戰時克盡職守、不厭其煩增進對搜索區域的了解，在搜索飛機的工作中發揮至關重要的作用。

2014年3月8日，馬航MH370從吉隆坡飛往北京途中失聯，機上載有239名乘客和機組人員。1060117

(中央社)