郝龍斌眷村傾聽民意 提主席3目標
宣布參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌，今天在台中市眷村座談時提出黨主席的3大目標，包括黨的路線方向要清楚釐清、完成世代交替、爭取2018及2020選舉勝選。
郝龍斌傍晚在台中市議員楊正中陪同下，前往西屯區大福新城與眷村住戶座談，只見不少眷村老人家拿著國旗在大門口迎接郝龍斌到來，郝龍斌到達後與大家握手致意，他說，代表父親郝柏村向大家拜個早年。
郝龍斌指出，他本身就是黃復興黨部的黨員，傳承的中心思想都是捍衛中華民國，他認為黨主席的目標有3項，包括黨的路線方向要清楚釐清、完成世代交替、重返執政爭取2018及2020的勝選。
座談會中，老中青黨員發言踴躍，有黨員質疑看不到國民黨的團結在哪裡？也有人關心年金改革問題，希望國民黨在年金議題上一定要有立場，還有黨員認為國民黨一定要重視宣傳，讓聲音能夠傳達出去。也有年輕黨員楊大鋐建議郝龍斌說，有很多優秀年輕黨員都沒有被發現，希望郝龍斌看到青年黨代表可以問一下名字，抗爭的時候也可以帶領青年軍一起往前衝。
郝龍斌對於大家的提問一一回應指出，有些事情他反對強力抗爭，但有些事情就要強力抗爭，例如黨產問題可以採取法律攻防，如果能在法律上打贏了，誰還能說黨產有問題。至於年金改革議題，國民黨要有立場，那就是捍衛軍公教的權益及不能回溯既往，政府不能失信於民。
郝龍斌強調，國民黨未來要發揮監督力量，協助民眾解決問題，關鍵力量就是立院黨團及議會黨團，如果他當主席，一定要結合立院黨團及議會黨團這兩股平台力量，過去一個人說的時代已經過去了，一定要有集體領導，看誰能透過溝通、交流及包容成一個有戰力的政黨，團結不在一個人，而在有共同理念及目標，共同打贏一場勝戰。1060117
(中央社)
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