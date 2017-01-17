防惡運將性侵乘客 高市警加強查小黃
台北市發生計程車司機涉性侵韓國女遊客，高市警方為維護乘客安全，即日起至農曆春節期間，全面加強稽查觀光景點、車站、計程車招呼站及觀光飯店計程車，確保乘客安全。
這項專案勤務重點取締白牌車違規營業、偽造或冒用執業登記證及無執業登記證，或登記證逾期查驗等違法項目。
警方也將加強計程車執業資格審查，確保駕駛人執業資格合法。
市警局交通警察大隊提醒民眾，可善用警察局代叫計程車專線0800-001-006為民眾代叫評鑑成績優良的計程車，搭車時也務必察看車內儀表板右側及右前座椅背後方有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，並對照相片與駕駛人是否符合，若有安全疑慮，可隨時撥打110求助警方。
前民進黨婦女部主任彭婉如20年前南下高雄搭乘計程車後失蹤，幾天後被發現遇害被棄屍，全案迄今未破案成為懸案，一度影響計程車生意，經高市警方推出代叫計程車服務，結合衛星監控司機行蹤等保護乘客安全措施，才恢復乘客搭乘信心。1060117
(中央社)
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