2020年參選總統？ 賴清德：都是傳說
台南市長賴清德17日上午前往東京都廳拜會東京都知事小池百合子，感謝日本各界去年台南大地震時的援助，並預祝2020年東京奧運會舉辦成功。被記者問及外傳他將於2020年參選總統之事，賴清德笑著回答：「答案就在問題裡，都是傳說。」
賴清德17日在駐日代表謝長廷的陪同下，先拜會東京都議會議長川井重勇，表達東京都議會去年台南大地震時的馳援，隨後到東京都廳拜會小池。
小池提及過去台灣發生921大地震時曾與前總統李登輝訪問災區，1月17日正是日本阪神大地震發生22周年的紀念日，當時日本為感謝台灣對阪神大地震的援助，捐贈了阪神地震時用的臨時組合屋給台灣。她也訪問過台南，留下美好的回憶。
賴清德稱日本是「患難見真情」的重要鄰居，未來應共同面對天災，互相協助，創造雙贏。小池則說，在台灣聽到「雪中送炭」的說法讓她印象深刻。賴清德邀請小池再次造訪台南，參觀奇美博物館，走一趟懷舊之旅。
賴清德在受訪時，針對日本民間團體發起支持我國以「台灣」的名稱參加2020東京奧運的運動表示：「非常感謝，其實台灣也應往這方面努力。」「期待就是能用台灣的名稱參加，什麼中華台北的，那我們台南呢？台北怎麼有辦法代表我們台南市呢，對不對？」但他與小池會談時並未提及此事。
(中時)
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