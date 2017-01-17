查禁極右政黨NPD案 德最高法院駁回

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德國最高法院今天駁回查禁極右派「國家民主黨」（National Democratic Party, NPD）一案，主張這個仇外的極端政黨並未對民主秩序構成實質威脅。

德國聯邦憲法法院院長福斯庫勒（Andreas Vosskuhle）談及查禁國家民主黨一案時表示，「這項訴求已遭駁回」；國家民主黨擁有6000名成員。

他還說：「國家民主黨追求反憲法目標，但目前沒有任何具體證據顯示他們將獲得成功。」

美聯社報導，德國聯邦參議院於2013年底要求查禁國家民主黨。這是第2次試圖查禁這個政黨。（譯者：中央社劉文瑜）1060117

(中央社)