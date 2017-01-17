軍人之友社理事長勞軍，一天跑三個空軍基地

軍人之友社理事長李棟樑致贈空軍花蓮基地加菜金，由聯隊長姜光華少將代表官兵接受。圖／呂昭隆攝

共軍機艦繞台，空軍責任重大，肩負我空防第一線重任。軍人之友社理事長李棟樑今天不辭舟車勞頓，一口氣前往花蓮、台中清泉崗、與台南3個空軍基地慰問官兵辛勞，傳達社會各界對空軍的肯定與感謝，同時提前向官兵祝賀春節快樂。

李棟樑是在副參謀總長兼執行官蒲澤春上將、空軍政戰主任鄭榮豐中將等人陪同下，前往3個空軍聯隊勞軍，受到官兵熱情的歡迎。

李棟樑自擔任軍人之友社理事長後，出錢出力，每逢三節，都會抽出近一個月的時間，慰勞三軍部隊，上山下海，走過許多偏遠部隊；今天他帶領敬軍團，走訪北、中、南、東部空軍基地，這種全馬式的勞軍行程，相當辛勞，但他以實際行動為部隊官兵加油打氣的精神，也讓部隊倍感溫馨。

李棟樑說，他曾探訪過空軍雷達單位，部隊人數不多，這些小單位任務辛勞，但不太容易得到國軍楷模，他曾與部長和總長交換意見，在遴選國軍楷模時，三軍偏遠但重要的小單位，是否能單獨評選，讓他們也有機會當選楷模。

此外，李棟樑說，春節是國人最重要的節日，國人在這時與家人團聚，但是「國防沒有假期、國安不能鬆懈」，為使全民能在春節期間安心過好年，官兵犧牲自己與親人團聚的時間，堅守崗位，默默守護國人安全，尤其許多部隊駐地偏遠，不方便，又肩負很重要的戰備任務，尤其辛苦。

(中時)