郭美美睽違6年再戰歌壇 穿2件發熱衣禦寒

郭美美再戰歌壇，堅持不改名。(海蝶音樂提供)

郭美美走出低潮，年後將推出新專輯。(海蝶音樂提供)

郭美美睽違６年推出新歌〈我會一直想你〉，海蝶音樂特別邀來導演黃中平為MV掌鏡，拍攝當天她頂著低溫20度，加上體重只有40公斤，怕冷的她得穿上2件發熱衣禦寒上工。

MV後製加上雪景場面，她自然演繹雪景裡那個清瘦美麗、楚楚可憐的模樣，令同事看了驚呼：「好像周慧敏！完全有玉女接班人的架式。」

再戰歌壇，她信心表示：「感謝這些年來的低潮與打擊，這些磨練對我來說是個禮物，心中的酸甜苦辣全在我的歌聲中，成就現在的我。」新專輯將在農曆年後發行。

(中時)