習近平：中國將在未來5年進口8兆美元商品

中國國家主席習近平稍早在達沃斯論壇年會上公開演講上，再次表明中國反對保護主義的立場。同時他也表明中國支持全球互聯互通，「歡迎各國搭乘中國經濟發展的便車」。

習近平同時也在演講中釋放利多，他表示中國將在未來5年從世界進口8兆美元（下同）的商品，吸收6,000億元的外來投資，對外投資總額將達到7,500億元。

對於全球興起的反全球化浪潮，習近平表示，保護主義就如同把自己關進屋子，雖然看不到問題，同時也阻斷了和世界的聯繫。國際金融危機不是經濟全球化發展的必然產物，而是金融監管缺失等帶來的後果，經濟全球化為世界經濟增長提供了強勁動力。

他接著稱，任何試圖切斷資本、產品和人員流動的行動都不會成功，因為這將違背歷史潮流。但他同時也承認反全球化浪潮也反映了全球化進程的不足，各國要試著打造更公正合理的治理模式。

習近平認為，中國是全球經濟發展的受益者，更是最大貢獻者。面對可能的貿易戰爭，他強調，中國無意通過貶值提升貿易競爭力，更不會主動打貨幣戰，貿易戰只會導致兩敗俱傷的後果。

(工商)